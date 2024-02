Le coup d'envoi des trois jours "gras" à Binche a été donné dimanche matin

Plus de 1.200 acteurs folkloriques défileront au cours des trois jours "gras" dont le programme se poursuivra lundi avec une journée consacrée à la jeunesse et mardi, la journée la plus importante, avec la sortie des Gilles en costume traditionnel, des lancers d'oranges, des cortèges et des rondeaux sur la Grand-Place de Binche. Le premier grand cortège carnavalesque aura lieu dimanche à 16h00.

Plusieurs milliers de personnes sont attendues à Binche pendant les trois jours du célèbre carnaval, qui donne le coup d'envoi aux carnavals qui se dérouleront dans les prochaines semaines dans la toute la région du Centre.