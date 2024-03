Le gouvernement bruxellois veut ajouter "Au Laboureur" à la liste des cafés protégés

Le gouvernement bruxellois a décidé jeudi d'entamer la procédure de classement comme monument du café «Au Laboureur», situé au coin de la rue de Flandre et de la rue Léon Lepage, au coeur de la capitale.

Cette initiative s'inscrit dans le contexte d'une volonté plus large de préserver les intérieurs typiques des brasseries régionales bruxelloises qui disparaissent de plus en plus souvent.

L'intérieur du café Au Laboureur, a été jugé dans un état de conservation "exceptionnelle". L'établissement a près de 100 ans et présente une importante valeur patrimoniale historique, esthétique, sociale et folklorique, a souligné jeudi la secrétaire d'Etat en charge du Patrimoine, Ans Persoons (Vooruit).