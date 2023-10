Le gouvernement décidé à mener "jusqu'à son terme" le chantier de l'A69

"L'Etat est déterminé à faire aboutir ce projet, qui a été décidé démocratiquement et confirmé systématiquement par le juge", a indiqué dans un communiqué le ministère chargé des Transports, "le chantier se poursuivra dès ce lundi".

"Force restera à la loi": le gouvernement s'est dit décidé lundi à mener "jusqu'à son terme" le projet d'autoroute A69 entre Toulouse et Castres, rejeté par des écologistes.

Vendredi, sous les huées d'une soixantaine d'opposants rassemblés autour de la sous-préfecture de Castres, Jean Terlier, député Renaissance du Tarn, avait salué une réunion "très constructive" et dit avoir reçu l'assurance qu'il n'y aurait "ni moratoire, ni suspension du projet" de l'A69, dont la mise en service est prévue en 2025.

A l'annonce de la tenue de cette réunion, des opposants au projet avaient interrompu une grève de la soif entamée la veille et une grève de la faim commencée un mois auparavant.

"Un dialogue approfondi a été mené. Le soutien des élus de la République a été réaffirmé. Il faut donc avancer. J'appelle chacun à la responsabilité et au respect des décisions démocratiques et juridiques. Force restera à la loi et à l'Etat de droit", a affirmé le ministre délégué aux Transports, Clément Beaune, cité dans le communiqué lundi.

Plusieurs recours en justice ont été engagés contre le chantier, pour le moment sans succès, mais certains sont toujours en cours.

- Mobilisation à venir -