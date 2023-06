Le gouvernement néerlandais n'interviendra pas pour juguler les prix en hausse des courses

Le gouvernement néerlandais n'envisage pas de suivre l'exemple de ses voisins et d'intervenir pour faire baisser les prix à la consommation, rapporte samedi le média NU.nl. Suivant l'exemple de la France, le ministre belge de l'Économie Pierre-Yves Dermagne veut, lui, forcer les industriels à réduire leurs marges.

Dans l'Hexagone, les 75 grands industriels de l'agroalimentaire tels que Coca-Cola, L'Oréal, Mondelez ou Nestlé se sont engagés à diminuer dès le 1er juillet les prix de centaines de produits touchés par la flambée de l'inflation. En Belgique, le socialiste Pierre-Yves Dermagne caresse le même espoir même si, pour le moment, aucune majorité politique ne s'est dégagée en faveur d'un blocage des prix.

Aux Pays-Bas aussi, les prix continuent d'augmenter. Le mois dernier, les boissons et produits alimentaires étaient ainsi près de 13% plus chers qu'un an auparavant. Des voix s'élèvent dès lors pour contenir cette hausse.