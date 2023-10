Le gouvernement veut lever le "tabou" des salariés-aidants en entreprise

Le gouvernement veut "lever le tabou" qui pèse sur les salariés-aidants en entreprises, afin qu'ils puissent parler plus librement de leurs difficultés et ne pas être pénalisés dans leur carrière, en signant vendredi une charte d'engagement avec de grands groupes à l'occasion de la journée des aidants.

Le terme de "salariés aidants" désigne les salariés qui soutiennent un proche en situation de handicap, en perte d'autonomie ou porteur d'une maladie chronique ou invalidante.

"Le fait que de grandes entreprises s'engagent, c'est faire en sorte que le climat change dans l'entreprise pour que les gens se sentent moins seuls, qu'on puisse dire tout simplement +j'accompagne un enfant, j'accompagne un parent, j'accompagne mon mari et j'ai besoin qu'on puisse m'accompagner moi+", a-t-elle dit.

"Et il ne faut pas que ça vienne rompre la vie professionnelle de celles et ceux qui sont confrontés (à cette situation). Il ne va pas devoir démissionner, changer d'entreprise. On peut être aidant et mener une vie professionnelle", a ajouté la ministre.