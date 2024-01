Le groupe de presse Ebra offre aux 18-26 ans un an d'abonnement numérique

Pour "les aider à se forger leur propre esprit critique", le groupe Ebra a annoncé mardi offrir à tous les 18-26 ans un an d'abonnement numérique à l'un de ses neuf titres de presse quotidienne régionale, de L'Alsace au Progrès à Lyon.

La mesure est financée par le "dividende sociétal" du Crédit Mutuel, soit la part de son résultat net affectée à des projets environnementaux ou solidaires.

Les journaux concernés sont L'Alsace, Le Bien Public, Le Dauphiné Libéré, Les Dernières Nouvelles d'Alsace, L'Est Républicain, Le Journal de Saône-et-Loire, Le Progrès, Le Républicain Lorrain et Vosges Matin, qui couvrent 23 départements de l'Est de la France.

Dans une tribune publiée à cette occasion, leurs rédacteurs en chef défendent "la presse écrite, un levier d'émancipation pour la jeunesse". "L'accès à une information fiable et de qualité est, pour une génération en pleine construction intellectuelle, un droit indispensable", insistent-ils.