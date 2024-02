Le groupe Huawei a été perquisitionné en France sur des soupçons d'atteintes à la probité

Il n'était pas possible dans l'immédiat d'avoir plus de détails sur les faits reprochés à la société, dont le siège français est situé à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), à quelques pas du périphérique parisien.

Arrivé en 2003 en France, où le groupe chinois a ouvert six centres de recherche et un centre mondial de design à Paris, Huawei fait en ce moment construire une usine en Alsace, sa première hors de Chine, avec l'objectif d'y débuter "fin 2025" sa production d'équipements pour réseaux télécoms mobiles, notamment 5G.

Fondée en 1987, la société Huawei, entreprise privée non cotée en Bourse, affirme employer plus de 200.000 personnes dans plus de 170 pays et régions.

Le groupe basé dans la métropole de Shenzhen (sud de la Chine) est depuis plusieurs années au centre d'une intense rivalité technologique entre Pékin et Washington.

Les Etats-Unis, sans avancer de preuves, accusent l'entreprise de pouvoir espionner au profit des autorités chinoises, ce que Huawei conteste fermement.