Le groupe suisse lalique rachète 75% du domaine Château Lafaurie-Peyraguey

D'un montant de 18 millions d'euros, l'acquisition sera financée par une augmentation de capital qui sera finalisée mi-décembre "au plus tard", indique le groupe suisse dans un communiqué. Elle aura pour effet d'augmenter la participation de M. Denz dans le groupe Lalique, 53,03%, contre 50,10% actuellement.

En 2021, le groupe suisse, dont les activités englobent les objets en cristal, la parfumerie ainsi que l'hôtellerie et la restauration, avait racheté l'hôtel cinq étoiles et le restaurant de ce domaine auprès de M. Denz et de la société d'investissement suisse Centinox Holding.

Avec l'acquisition du domaine viticole, il entend "développer les synergies avec les secteurs d’activité cristal et hôtellerie", "comme il l'a fait avec la distillerie de whisky écossais The Glenturret", précise le communiqué.