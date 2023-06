Le groupe Thales va équiper les futures frégates belges et néerlandaises

Le groupe français d'équipements de défense Thales a annoncé jeudi avoir obtenu un contrat de "plusieurs centaines de millions d'euros" pour fournir le système de combat de surface qui équipera les quatre futures frégates anti-sous-marines néerlandaises et belges.

Ce contrat a été signé avec l'agence gouvernementale néerlandaise chargée des achats de défense Commit (Command Materiel and IT), quelques jours après la formalisation par la Belgique et les Pays-Bas de la construction conjointe de quatre frégates (deux pour chaque pays), affirme Thales, très présent aux Pays-Bas, dans un communiqué.

Ces navires doivent remplacer à partir de 2029 les quatre frégates de classe Karel-Doorman - ou "M-fregatten, pour multirôles) qui équipaient les deux pays depuis le début des années 1990.