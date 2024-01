Le Kattekasteel, restauré "pour soutenir l'agriculture durable", a été inauguré jeudi

Datant de 1909, la villa Kattekasteel, au style architectural de type "cottage", a été acquise par la commune d'Anderlecht en 1962. Initié par la commune en 2015, le projet de restauration s'inscrivait dans le cadre du "Boeren Bruxsel Paysans", qui vient en aide aux éleveurs urbains de la capitale.

L'espace agricole "test", installé dans le Kattekasteel et sur les terrains voisins, entend ainsi "faciliter et augmenter la production alimentaire locale et écologique à destination des consommateurs bruxellois, notamment via la mise à disposition d'infrastructures et de terrains, le développement de circuits courts, ou encore par des actions de sensibilisation et de mise en réseau" - cela notamment grâce au soutien financier du Fonds européen de développement régional (FEDER) et de la Région bruxelloise.