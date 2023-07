Le Louvre s'engage à mieux transmettre "la mémoire de l'esclavage"

Le musée du Louvre a signé mercredi une convention pour "favoriser la transmission de la mémoire de l'esclavage" ainsi que les "combats pour son abolition", a annoncé dans un communiqué la fondation avec laquelle l'institution s'est engagée.

"Avec ce partenariat, le musée du Louvre et la Fondation pour la mémoire de l'esclavage (FME) affirment leur volonté commune de faire mieux connaître la place que l'esclavage colonial et les combats pour son abolition occupent dans l'histoire de la France et du monde", a écrit la FME, indiquant que l'accord a été paraphé mercredi par la présidente-directrice du musée, Laurence des Cars et le président de la Fondation, l'ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault.