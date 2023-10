Le Musée royal de l'Armée souffle ses 100 bougies

Cette année marque l'anniversaire d'une des institutions les plus célèbres de Belgique: le Musée royal de l'Armée fête ses 100 ans. L'occasion de (re)découvrir l'histoire de ce musée établi sur le site du Cinquantenaire, lors d'un week-end festif les 7 et 8 octobre prochains. Une ribambelle d'activités sont organisées en vue d'égayer la visite.

Créée durant l'entre-deux-guerres pour glorifier l'armée belge, le musée a aujourd'hui évolué et est devenu une sorte de Panthéon du patrimoine militaire international abritant l'une des plus importantes collections au monde (armes, uniformes, archives, maquettes, photographies, films, avions, véhicules blindés...).

Lors du week-end prochain, il prêtera son cadre à de nombreuses reconstitutions, qui plongeront le visiteur à travers les siècles et lui feront découvrir la vie de l'époque. "Entre histoire vivante, bivouacs, patrouilles et démonstrations de différentes techniques de combat et de tirs, petits et grands pourront ainsi découvrir le musée d'une manière inédite", avancent les organisateurs.