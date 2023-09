Le navire-ambulance Ocean Viking sauve 68 migrants en Méditerranée

"L'Ocean Viking a secouru 68 personnes naufragées d'une embarcation en bois à double pont qui avait quitté Zouara en Libye la nuit dernière", a indiqué l'ONG dans un communiqué.

"Plusieurs d'entre elles souffrent du mal de mer et sont actuellement soignées par l'équipe médicale de SOS Méditerranée et de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC) à bord de l'Ocean Viking", a-t-elle ajouté.