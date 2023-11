Le nombre de naissances a de nouveau diminué en 2022 en Flandre

Bien que le taux de natalité soit reparti à la hausse en 2021, augmentant de 4,2% par rapport à 2020, le nombre de naissances a diminué de 7,9% entre 2013 et 2022, en Flandre, passant de 67.191 à 61.872. En 2022, il est retombé au même niveau qu'en 2020.

Il apparaît, en outre, que le nombre de mères en surpoids et obèses poursuit sa progression. Au début de la grossesse, plus de quatre femmes flamandes sur dix ont un indice de masse corporelle (IMC) supérieur à 25. Plus de 26% d'entre elles sont en surpoids et près de 16% sont obèses. Selon le rapport, la proportion de mères en surpoids augmente "à une vitesse alarmante", passant de 34% en 2013 à 42% en 2022.