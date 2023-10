Le nouvel ennemi Astérix: un gourou adepte de la "pensée positive"

"L'Iris blanc" (48 pages) paraît simultanément en 20 langues, avec plus de cinq millions d'exemplaires.

Lors d'une conférence de presse au siège d'Hachette Livre à Vanves, près de Paris, les auteurs ont expliqué que l'intrigue tournerait autour de Tulius Vicévertus, médecin de Jules César, par ailleurs philosophe, venu motiver les troupes démoralisées autour du village des "irréductibles Gaulois".

Vicévertus va non seulement remonter le moral des soldats romains mais aussi instiller la division au sein du village gaulois. Cette nouvelle philosophie, qui prône bienveillance, régime végétarien et méditation, va trouver ses partisans, comme la femme du chef du village, Bonnemine, et ses détracteurs, comme le sceptique Astérix.

Chaque nouvel album d'Astérix, malgré la disparition de ses deux créateurs (le scénariste René Goscinny en 1977 et le dessinateur Albert Uderzo en 2020), est un immense événement en librairie, tous les deux ans.