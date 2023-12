Le Parlement sud-africain, pas remis d'un incendie, reflet des troubles du pays

La reconstruction a été lente et les 400 députés de l'Assemblée ont été contraints de s'installer dans une salle plus petite au Cap, qui ne peut accueillir que 170 d'entre eux.

Poutres calcinées et tuiles éparses dépassent encore du toit éventré du Parlement sud-africain, au Cap, deux ans après un incendie dévastateur. Ces cicatrices, en partie cachées derrière la monumentale façade blanche et rouge, symbolisent pour beaucoup les maux du pays à l'aube d'une année électorale.

Une enquête sur l'incendie criminel, commis par un homme déclaré inapte à être jugé, a mis en évidence de nombreuses défaillances de sécurité, notamment que les gardes dormaient à leur poste.

L'incendie et ses conséquences mettent en évidence un "Etat défaillant" qui ne peut maintenir les services de base, ignore les normes de sécurité et où la planification est "en lambeaux", affirme à l'AFP le politologue Sandile Swana. "Tout cela crée une atmosphère de précarité et d'insécurité générale".

La reconstruction commencera en janvier pour une durée de deux ans, conformément aux "délais annoncés", selon le porte-parole du Parlement, Moloto Mothapo.