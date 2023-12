Le patron de Sciences Po Paris en garde à vue pour violences conjugales

Frédéric Mion avait lui-même été désigné à la tête de Sciences Po Paris après le décès accidentel dans une chambre d'hôtel à New York de Richard Descoings, emblématique patron de Sciences Po de 1996 à 2012 qui a profondément modernisé et développé l'institution fondée en 1872.

Ancien élève de Sciences Po, dont il est sorti en 2000, Mathias Vicherat est un ancien camarade de promotion d'Emmanuel Macron à l'ENA. Il est décrit comme un touche-à-tout ambitieux doté d'un solide réseau.

- "Sous le choc" -

Il a été en poste à la direction générale de la police nationale (DGPN) avant d'exercer les fonctions de directeur de cabinet du maire de Paris Bertrand Delanoë puis d'Anne Hidalgo, de directeur général adjoint de la SNCF puis de secrétaire général de Danone.

Peu après son arrivée à la tête de Science Po, il avait décrété "priorité absolue" les violences sexistes et sexuelles.

Né en 1978 aux Lilas (banlieue est de Paris), il est le fils d'un employé de la Fnac et d'une éducatrice spécialisée.

Ce quadragénaire à l'allure soigné suscite des commentaires variés de ses anciens collègues et collaborateurs: "intelligent", "brillant", "travailleur", mais aussi "arrogant" ou "petit marquis".

Il a été en couple avec la journaliste Marie Drucker, avec qui il a un fils en 2015. Il a publié en 2001 un livre sur le rap, "Pour une analyse textuelle du rap français".

"On attend bien sûr d’avoir des éléments supplémentaires mais on ne peut pas fermer les yeux sur ce sujet", a réagi auprès de l'AFP Inês Fontenelle, vice-présidente étudiante au conseil de l’Institut (union étudiante) et membre du conseil d’administration de la FNSP.

"Et encore moins dans le contexte de Sciences Po qui a connu l’affaire Duhamel, et plus récemment des blocages d’étudiants pour dénoncer le laxisme de l’institution face aux violences sexistes et sexuelles", a-t-elle ajouté. "Par devoir d’exemplarité, nous pensons que Mathias Vicherat ne peut représenter l’institution et si ces faits sont avérés, nous demanderons sa démission".

"On a tous appris l’information par la presse, et on est tous sous le choc, la sidération est la même qu’au moment de l’affaire Duhamel", a-t-elle complété.

Sciences Po Paris scolarise quelque 15.000 étudiants, dont la moitié d'étudiants internationaux et 25% de boursiers.

