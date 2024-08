Le patron de Telegram devant un juge pour une possible mise en examen

La justice française reproche au Franco-Russe de ne pas agir contre la diffusion de contenus criminels ou délictueux sur Telegram, qui compte plus de 900 millions d'utilisateurs. Ce que l'entreprise réfute.

Après quatre jours de garde à vue, le patron de Telegram Pavel Durov affronte mercredi après-midi un juge d'instruction parisien et risque une mise en examen pour de nombreuses infractions relevant de la criminalité organisée ainsi qu'une possible incarcération, au risque de susciter dans le monde de nouvelles réactions courroucées.

Selon une source proche du dossier, confirmant Politico, Pavel Durov et son frère Nikolaï, tous deux cofondateurs de Telegram en 2013, faisaient l'objet depuis mars de mandats de recherche émis par la justice française dans le cadre de cette enquête préliminaire.

Il a été arrêté dans le cadre d'une information judiciaire ouverte contre X le 8 juillet et dirigée par des juges d'instruction spécialisés de Paris, après une enquête préliminaire de la section de lutte contre la cybercriminalité du parquet de Paris.

M. Durov arrivait de Bakou et devait passer au moins la soirée à Paris, où il avait prévu de dîner.

Accompagné de son garde du corps et de son assistante, le fondateur milliardaire russe de la messagerie, âgé de 39 ans, a été interpellé samedi soir dans l'aérogare du Bourget (nord de Paris) en vertu d'un mandat de recherche français, puis placé en garde à vue.

- Complicité ? -

L'enquête vise notamment le "refus de communiquer les informations nécessaires aux interceptions autorisées par la loi", la complicité de délits et de crimes qui s'organisent sur la plateforme (trafic de stupéfiants, pédopornographie, escroquerie et blanchiment en bande organisée) et "la fourniture de prestations de cryptologie visant à assurer des fonctions de confidentialité sans déclaration conforme".

Les investigations sont confiées au Centre de lutte contre les criminalités numériques (C3N) et l'Office national anti-fraude (Onaf).

La garde à vue de M. Durov, entamée samedi et qui s'est déroulée à l'Onaf, s'est achevée mercredi en début d'après-midi.

En fin d'après-midi, selon une source proche du dossier, M. Durov était présenté à un juge d'instruction en vue d'une possible mise en examen. Sollicité, son avocat n'a pas souhaité commenter.