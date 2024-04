Le patronat flamand déterminé à trouver des opportunités pour les travailleurs licenciés

Le monde patronal flamand rappelle que de nombreux postes techniques sont vacants au nord du pays et espère que le personnel du constructeur de bus Van Hool pourra profiter de certaines opportunités. Un grand salon de l'emploi est organisé le 28 mai à Putte, à cinq kilomètres à peine de l'usine d'assemblage de Van Hool, dont la faillite a été prononcée lundi par le tribunal de l'entreprise.

"Nous perdons une figure de proue absolue. Mais nous ne pouvons pas rester les bras croisés: Agoria collaborera le plus rapidement possible avec le VDAB (office flamand de l'emploi, NDLR) et les agences d'outplacement afin de trouver une solution pour tous les travailleurs qui perdent leur emploi", a commenté dans un communiqué la directrice générale d'Agoria Vlaanderen, Jolyce Demely.

La fédération de l'industrie technologique s'associe avec l'association flamande des entreprises, le Voka, pour l'organisation de ce salon de l'emploi. "Déjà 113 entreprises technologiques nous ont communiqué un total de 1.161 postes vacants. Nous espérons que de nombreux employés de Van Hool, dont les compétences techniques sont très recherchées sur le marché du travail, trouveront rapidement un nouvel emploi", a ajouté Mme Demely.