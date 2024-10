Le PDG présumé de la plateforme de blanchiment Bitzlato remis en liberté en France

Simple employé ou dirigeant-clé ? La justice française a remis en liberté fin septembre Mykhailo L., un Ukrainien de 28 ans qu'elle considère comme son principal suspect dans une enquête sur la plateforme d'échange de cryptomonnaies Bitzlato qui aurait blanchi jusque début 2023 des avoirs criminels.

Selon une source proche du dossier, la cour d'appel de Paris a placé cet homme sous contrôle judiciaire le 24 septembre.

En janvier 2023, Washington et Paris avaient conjointement annoncé un coup de filet international avec l'interpellation d'Anatoli Legkodimov, fondateur russe et principal actionnaire de Bitzlato, d'un homme au Portugal, d'un à Chypre et de trois autres en Espagne, dont Mykhailo L.