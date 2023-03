Le père de la tour Eiffel célébré pour le centenaire de sa mort

Les manifestations se dérouleront de mai à novembre. À Paris, les visiteurs de la tour pourront plonger dans l'univers de Gustave Eiffel grâce à un parcours immersif où l'ingénieur apparaîtra pour raconter l'histoire de sa construction. Cet été, une exposition sera installée sur le parvis du monument et à l'automne, la dame de fer sera le théâtre d'une performance alliant musique électro et art digital. Un timbre à l'effigie d'Eiffel sera également commercialisé à partir du 27 mars.

Outre ceux réalisés en France (viaduc de Garabit, ossature du palais Galliera, dôme de l'observatoire de Nice, ponts de Bordeaux et Chinon, etc.), plusieurs centaines d'ouvrages conçus par Eiffel et ses équipes ont été recensés dans le monde. Parmi eux, l'ossature de l'emblématique statue de la Liberté à New York, le pont de Porto sur le Douro, la gare de Budapest, mais aussi des ponts en Chine, au Vietnam, en Égypte ou en Bolivie, des églises au Pérou et au Chili...

Réunis en association, les descendants de l'ingénieur ont déposé une demande de panthéonisation. "Gustave Eiffel fait rayonner l'image de la France dans le monde entier parce qu'il n'a eu de cesse d'innover. Il incarne la France industrielle et aura été un dirigeant aux idées sociales avancées", plaide son arrière-arrière-petite-fille Myriam Larnaudie-Eiffel.

Chimiste de formation, le centralien a passé plus de 25 ans à faire de la recherche en aéronautique et en aérodynamique.