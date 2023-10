Le polémiste Dieudonné relaxé en appel après avoir traité une écrivaine de "négresse"

Le polémiste français, Dieudonné M'bala M'bala, a été relaxé en appel jeudi à Paris, après avoir été condamné en première instance, pour injure raciste en 2020 envers l'écrivaine et actrice Rachel Khan, qualifiée de "négresse".

Dieudonné, considéré un temps comme l'un des meilleurs comiques de sa génération, a basculé il y a 20 ans dans la polémique et l'antisémitisme ce qui lui a valu de multiples condamnations en justice.

Le 15 septembre 2022, il avait été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à 10.000 euros de jours-amende, une amende qui, si elle n'est pas payée, peut se transformer en prison.

Il avait fait appel. Et jeudi, la cour d'appel a infirmé cette décision et relaxé le prévenu. Ses motivations n'étaient pas disponibles dans l'immédiat.

"On est vraiment heureux d'avoir été entendus dans la mesure où Dieudonné se définit lui-même depuis très longtemps comme un 'nègre' et que ce mot-là pour lui n'est absolument pas injurieux", a réagi Me Karim Laouafi, son avocat.