Le premier site internet médical en langue des signes officiellement lancé à Namur

Au travers de vidéos explicatives en langue des signes, le site Internet présente les différents éléments du corps humain et les pathologies qui peuvent y être liées. Une rubrique consacrée aux suivis médicaux sera mise en ligne prochainement, tout comme des conseils pour faciliter les interventions médicales ainsi qu'en matière de prévention.

"Les personnes sourdes et malentendantes dialoguent principalement en langue des signes", a expliqué Véronique Picron, chargée de communication de la FFSB. "C'est leur langue maternelle et le français est leur deuxième langue. Isasi.be leur permet donc de leur transmettre une information plus compréhensible, et ce de manière plus fluide."