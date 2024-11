Le procès de Pierre Palmade s'ouvre aujourd'hui à Moulins: le rappel des faits fait froid dans le dos

Partager:

Le procès en correctionnelle de Pierre Palmade s'ouvre demain à Melun. Poursuivi pour blessures involontaires, l'humoriste avait provoqué un grave accident de la route en février 2023, alors qu'il était sous l'emprise de la drogue. Il risque jusqu'à 14 ans de prison.

A 18h45, ce 10 février 2023, la nuit est tombée, la route est sèche. Tout à coup, la voiture conduite par Pierre Palmade fait un écart. Elle se déporte sur la bande opposée et percute de plein fouet le véhicule conduit par Yuxel Yakout. "Je ne savais pas qui était Pierre Palmade avant l'accident, explique-t-il. À l'hôpital, mon grand frère m'a expliqué que c'était un comédien." Les occupants du véhicule de Pierre Palmade prennent la fuite.

Yuxel Yakout est gravement blessé, tout comme son fils de 6 ans et sa belle-sœur Mila, enceinte de 6 mois. La jeune femme est téléportée à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre où elle accouche d'une petite fille morte à la naissance. "Quand mes frères sont venus me voir, je leur ai demandé ce que je faisais là. Ils m'ont raconté l'accident. Ils ont aussi attendu avant de m'annoncer que Mila avait perdu son bébé.'

En mars 2023, Pierre Palmade est libéré sous contrôle judiciaire. Trois mois plus tard, il fait la fête dans une boîte de nuit à Bordeaux. Il explique consommer de la cocaïne depuis qu'il a 20 ans. Toujours plus malgré de nombreuses cures de désintoxication. En 2021, il découvre les injections de 3-MMC, une drogue qui augmente la libido et le désir sexuel. L'accident s'est produit après 3 jours de consommation de drogues, sans dormir.

La confrontation aura lieu demain au tribunal de Melun. Pierre Palmade doit répondre de coups et blessures involontaires. Avec la circonstance aggravante de récidive, il encourt 14 ans de prison et une lourde amende.