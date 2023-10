Le procès de Rédoine Faïd reprend, verdict retardé

Jeudi, au début de son interrogatoire, le visage de cet accusé comparaissant caché parce qu'il a changé de vie et d'identité après avoir dénoncé une figure du grand banditisme corse, est apparu sur les écrans de la salle d'audience tournés vers le public.

Le procès de l'évasion de Rédoine Faïd a repris lundi devant la cour d'assises de Paris, après une suspension faisant suite à la diffusion par erreur à l'audience du visage d'un accusé comparaissant caché, et la date du verdict a été décalée.

La présidente Frédérique Aline avait ensuite annoncé qu'une photo avait été prise, et était "déjà diffusée sur les réseaux sociaux".

Le parquet avait ouvert une enquête.

Lundi à la reprise de l'audience, plusieurs avocats d'autres accusés se sont émus des conséquences de cet incident sur la perception de l'audience par la cour.

"Moi je me suis demandé dans quel dossier on était", a dit Me Thibaut Rouffiac, l'avocat de l'un des cinq proches de Rédoine Faïd jugés à ses côtés pour l'évasion en 2018 de la prison de Réau.