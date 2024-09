Le procès des viols de Mazan devra se passer de Dominique Pelicot jusqu'à lundi au moins

Benoit PEYRUCQ

L'état de santé de Dominique Pelicot, principal accusé au procès des viols de Mazan, s'est "aggravé" et il ne pourra comparaître "au mieux" que lundi, a annoncé mercredi le président de la cour criminelle du Vaucluse.

"Il est dans l’incapacité de comparaître jeudi et vendredi. Je pense qu’il sera hospitalisé, ou pris en charge sur place (à la maison d'arrêt, NDLR). On ne pourra pas avoir monsieur Pelicot au mieux avant lundi", a affirmé le président de la cour, Roger Arata, qui avait ordonné plus tôt dans la journée une expertise médicale de Dominique Pelicot, malade et finalement dispensé d'audience pour le troisième jour consécutif.