Le projet français d'enfouissement de déchets nucléaires à Bure validé sous conditions

Le projet controversé de centre Cigéo d'enfouissement des déchets les plus radioactifs à Bure (Meuse, nord-est de la France) "ne méconnait pas" le droit des générations futures, a jugé vendredi le Conseil constitutionnel français.

Les Sages affirment dans leur décision que "le législateur doit veiller à ce que les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne compromettent pas la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins". Concernant le projet d'enfouissement à 500 mètres sous terre, contesté depuis plus de 20 ans par des riverains et des associations, le Conseil constitutionnel a examiné le processus et les verrous posés pour assurer notamment la réversibilité durant au moins 100 ans des méthodes de ce stockage géologique.

Il en conclut que "compte tenu de ces garanties, les dispositions contestées (...)" sont "conformes à la Constitution", selon sa décision. L'autorisation de mise en service, dont l'instruction vient de débuter et qui doit durer trois ans, sera limitée à une phase pilote "qui doit permettre de conforter le caractère réversible et la démonstration de sûreté de l'installation, notamment par un programme d'essais in situ", souligne le Conseil constitutionnel. "Tous les colis de déchets doivent rester aisément récupérables durant cette phase, qui comprend des essais de récupération", dit-il. Quant à la fermeture définitive du site à plus long terme, seule une loi pourra l'autoriser, relève-t-il.

La France compte trois centres de stockage en surface, deux dans l'Aube et un dans la Manche, qui permettent de stocker 90% des déchets radioactifs produits sur le territoire. Les déchets nucléaires les plus radioactifs, ceux à haute intensité et à vie longue, pourraient eux être entreposés d'ici 2035-2040 dans le sous-sol argileux de Bure, aux confins de la Meuse et de la Haute-Marne.