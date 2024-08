Le rassemblement annuel du Medef s'ouvre sous le signe du "Pouvoir" et de l'impatience

A l'hippodrome de ParisLongchamp, les habituelles tables rondes de haut vol - accessibles via le site et les réseaux sociaux du Medef - s'organiseront cette année autour du thème du "Pouvoir", décliné sous diverses formes.

La sixième Rencontre des entrepreneurs de France (REF) organisée par le Medef se tient lundi et mardi, sous le signe cette année d'une impatience du patronat à voir se constituer enfin un nouveau gouvernement, mais d'une crainte de voir appliquer les idées économiques de LFI.

Là où l'ancienne Première ministre Elisabeth Borne était l'invitée d'honneur de la séance d'ouverture l'an dernier, ce sont cette année les présidents du Parlement, Yaël Braun-Pivet pour l'Assemblée nationale et Gérard Larcher pour le Sénat, qui s'exprimeront lundi après-midi devant les patrons, après le discours d'ouverture du président du Medef, Patrick Martin.

Cette fois cependant, manquera à l'appel le pouvoir exécutif, alors que les consultations entre Emmanuel Macron et les partis se poursuivent pour déterminer enfin le nom d'un ou d'une Première ministre après les législatives anticipées de juillet.

Dans le Figaro lundi, M. Martin annonce la création d'un "front économique", "associant des chefs d'entreprises, des économistes et des think-tanks pour peser dans le débat et éviter que nos décideurs ne s'égarent".

"Mais il faut aussi quelqu'un de très expérimenté, parce que ça va être très subtil de négocier avec le Parlement et de dégager (...) des majorités au moins relatives", a-t-il nuancé : "ce casting est difficile à satisfaire".

"Les chefs d'entreprises savent compter et ont le sens du temps long", a relevé M. Martin, car "il ne faut pas qu'on soit prisonniers de calculs individuels ou politiciens" en vue de la présidentielle de 2027.

Dans la même interview, il estime que "si le programme de LFI était appliqué, ce serait insupportable pour le pays, au sens propre du terme".

Le président du Medef s'est inquiété sur France Inter "d'une activité économique très molle" actuellement, en raison de l'attentisme suscité par la dissolution.

Il prône la poursuite de la politique économique actuelle, arguant que ce n'est pas elle "qui a été sanctionnée lors des élections" car "on n'a pas entendu parler d'économie dans la campagne" : "il a été question de distribution du pouvoir d'achat (mais) qui a parlé de création de richesse?"

- "Le pouvoir de l'engagement" -

Selon l'Insee, le climat des affaires a rebondi en août, mais cela "risque de ne pas être durable", estime Sylvain Bersinger, chef économiste d'Asteres, en raison notamment de "l'incertitude politique qui brouille les prévisions des agents économiques".

Toute cette incertitude n'a cependant pas dissuadé les inscriptions à cette REF, 10.000, au moins autant que l'an dernier, selon le Medef.

Outre des dirigeants de grandes entreprises - Axa, EDF, Engie, Google, L'Oréal, Publicis, Safran, Sanofi France, Schneider Electric, ou CMA CGM, dont le PDG Rodolphe Saadé sera invité mardi d'une "conversation" d'une demi-heure - artistes ou membres de la société civile, et, quand même, quelques politiques, participeront aux différentes tables rondes.

L'ancien ministre et maire de Meaux Jean-François Copé et la députée écologiste de Paris Sandrine Rousseau seront ainsi réunis pour évoquer "le pouvoir à parité", le secrétaire national du PCF Fabien Roussel participera au débat "Consommateur-producteur, qui a le pouvoir?", la députée européenne Valérie Hayer, tête de liste de l'ex-majorité présidentielle aux élections européennes et présidente du groupe Renew Europe, s'exprimera sur "Où va l'économie européenne?".

La REF s'achèvera par un point sur le manifeste sur "le pouvoir de l'engagement" des chefs d'entreprises envers "une croissance responsable bénéfique à toutes et tous", déjà signé par une cinquantaine de patrons.