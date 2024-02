Le risque de cancer de la peau et du sein augmente avec le niveau d'éducation

Il ressort de l'analyse qu'un niveau plus faible d'éducation est lié à un risque plus élevé de cancer du poumon, du cerveau ou de la gorge. "Le développement d'un cancer a de multiples causes sous-jacentes", avance Freija Verdoodt de la Fondation du Registre du Cancer. "Une partie de l'explication ici, c'est que les groupes précaires, en moyenne, fument davantage."

Les cancers du sein et de la peau (mélanome) sont par contre plus fréquents chez les personnes ayant un plus haut niveau de diplôme. "Nous savons que le risque de cancer du sein est plus faible chez les femmes ayant eu plusieurs enfants, et tôt", explique Mme Verdoodt. "Ça peut être une explication pour le cancer du sein: les femmes au niveau d'étude plus élevé ont tendance à avoir moins d'enfants, et aussi plus tard." En ce qui concerne le cancer de la peau, les chercheurs pointent des "modes de vie différents au niveau des voyages et du comportement au soleil".

L'étude s'est également intéressée au stade auquel est détecté le cancer. Dans les groupes socio-économiques plus précaires, la tumeur est plus souvent décelée à un stade avancé. Un constat qui peut s'expliquer par l'accessibilité financière des dépistages notamment.