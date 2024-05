Le risque de pauvreté monétaire le plus faible à Horebeke, le plus important à Saint-Josse

Le risque de pauvreté indique la proportion de la population communale dont le revenu est inférieur au seuil de pauvreté national, précise l'office belge de statistiques. Les communes au risque de pauvreté le plus faible se trouvent toutes en Région flamande: Horebeke (3,2%), Zwalm (3,4%) et Holsbeek (3,5%). Les communes présentant les chiffres les plus élevés se situent en Région de Bruxelles-Capitale: Saint-Josse-ten-Noode (34,6%), Molenbeek-Saint-Jean (32,5%) et Anderlecht (28,6%).

Statbel épingle que 80 communes -majoritairement en Flandre- ont un risque de pauvreté inférieur à 5%. Toutes les provinces sont représentées, sauf le Brabant wallon et la Région de Bruxelles-Capitale.