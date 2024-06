Le RN largement en tête de législatives historiques avant un second tour décisif

Avec 34-34,2% des suffrages, le parti de Jordan Bardella et Marine Le Pen et ses alliés devancent le Nouveau Front populaire réunissant la gauche, qui obtient 28,1-29,1%, loin devant le camp d'Emmanuel Macron à 20,3-21,5%, lors de ce vote marqué par une participation en forte hausse, selon les estimations publiées à 20H00 par les instituts Ipsos et Ifop. Les Républicains qui n'ont pas fait alliance avec le RN s'établissent à 10%.

Mais il s'agit en réalité de 577 scrutins pour choisir autant de députés, et la reconfiguration dépendra des dynamiques d'ici le second tour, dimanche prochain, et des éventuels désistements et consignes de vote dans chaque circonscription. D'autant que le second tour devrait être marqué par un nombre record de triangulaires potentielles.

Selon l'Ipsos, il pourrait y avoir entre 65 et 85 élus dès le premier tour, et potentiellement plus de 300 triangulaires (avant désistements), une situation complètement inédite qui renforce le flou sur les projections.

- "Large rassemblement" -

"Face au Rassemblement national, l'heure est à un large rassemblement clairement démocrate et républicain pour le second tour", a affirmé Emmanuel Macron dans une déclaration écrite transmise aux médias dès 20H00.