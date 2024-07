Le sabotage du réseau TGV touche 800.000 voyageurs, selon la SNCF

Dénonçant un "acte criminel scandaleux", le ministre délégué aux Transports Patrice Vergriete a évoqué des "conséquences très lourdes" sur le trafic ferroviaire avec un train sur deux vers le Nord, l'Est et la Bretagne et un train sur quatre "vers le Bordelais" en ce week-end de chassé-croisé estival et d'ouverture des Jeux Olympiques.