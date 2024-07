Le secteur de l'Horeca excédé par les désagréments liés aux JO: "Il n'y a pas de demande"

"En termes de réservation, c'est très faible, ça ne prend pas. Même si on a beau baisser les prix, il n'y a pas de demande. Là, on est sur du 32% pour la période des JO alors que l'année dernière j'étais à 89% avec des prix plus hauts en plus," raconte-t-il.

Une sécurité renforcée avec des QR codes

La mise en place de mesures de sécurité, y compris l'installation de 44 000 barrières, a perturbé la vie quotidienne des Parisiens et l'activité commerciale.

Les terrasses des restaurants sont "défigurées", et la circulation est régulée par des QR codes à télécharger à l'avance, ce qui complique les déplacements dans la capitale.