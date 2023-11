Le Sénat vote le budget de la "Sécu", malgré le 49.3

Les sénateurs devraient, sauf surprise, adopter ce projet de budget dans l'après-midi lors d'un vote solennel, non sans l'avoir largement remanié sur différents pans comme la fraude sociale, la délivrance de médicaments à l'unité ou la réforme du financement des hôpitaux.

Mais leurs efforts risquent d'être vains: l'article 49.3 de la Constitution, activé à l'Assemblée nationale, permet au gouvernement de faire adopter ce projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) sans vote. Ainsi, l'exécutif peut conserver uniquement les mesures qui le satisfont et tourner le dos à toutes les autres.

- "Désarçonnant" -

"C'est désarçonnant", s'est alarmé le sénateur socialiste Bernard Jomier au cours des débats. "On peut discuter autant qu'on veut, on n'a aucune illusion: le gouvernement ne respecte plus rien, il ne respecte pas la voie parlementaire", a-t-il ajouté, s'indignant devant les nombreuses mesures ajoutées par le gouvernement à son budget à la dernière minute, sans avis du conseil d'Etat ni étude d'impact.