Le sénateur de l'Ardèche Mathieu Darnaud succède à Retailleau à la tête du groupe LR

M. Darnaud a été désigné chef de file de la droite sénatoriale sans bousculer l'équipe en place et avec "l'assentiment" de M. Retailleau et de M. Larcher, président du Sénat. Il a notamment reconduit les mêmes vice-présidents que son prédécesseur: Frédérique Puissat (Isère) et Laurent Somon (Somme).

Peu connu du grand public, ce proche de M. Larcher, spécialiste des collectivités territoriales et de la décentralisation, a su rassembler suffisamment autour de lui pour décourager toutes les autres candidatures, en premier lieu celle de l'ancien ministre sarkozyste Roger Karoutchi, 73 ans.

M. Darnaud a été maire de Guilherand-Granges, ville de 11.000 habitants, entre 2008 et 2017. Il a été élu sénateur de justesse en 2014, ravissant à l'époque un siège à la gauche et plus précisément au socialiste Hervé Saulignac, actuel député. Sa réélection en 2020 fut en revanche beaucoup plus confortable.