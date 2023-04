Le grimpeur urbain Alain Robert voulait faire passer un message au président français et soutenir les travailleurs proches, comme lui, de la pension. Il a gravi hier en 50 minutes 160m de verre et d'acier jusqu'au sommet de l’hôtel Meliá, dans le quartier de La Défense à Courbevoie. Le but: protester contre la réforme des retraites, promulguée vendredi dernier en France, après sa validation par le Conseil constitutionnel.