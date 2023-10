Le Tchad accepte le transit des troupes françaises chassées du Niger

Les frontières communes du Niger, du Tchad et du Cameroun sont situées non loin ou en plein cœur du bassin du lac Tchad, une gigantesque étendue d'eau et de marécages truffées d'îlots dont certains servent de repaires aux groupes jihadistes Boko Haram et État Islamique en Afrique de l'Ouest (ISWAP pour son sigle en anglais).