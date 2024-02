Le travail reprendra mercredi au TEC Liège-Verviers, annoncent les syndicats

Seuls les bus des dépôts de Verviers et d'Eupen avaient repris le chemin des routes ce mardi 6 février. Les représentants des dépôts de Jemeppe et de Hesbaye avaient, eux, marqué leur volonté de reprendre le travail mercredi 7 février. Une énième assemblée générale devait également décider mardi matin de la reprise ou non du personnel de Robermont, le plus gros des dépôts du TEC Liège-Verviers, et celle-ci s'est clôturée sur une issue favorable.

Une série d'actions axées sur la répression, la prévention et l'accompagnement des chauffeurs a été proposée afin de limiter le risque d'incidents à bord des bus. Parmi les pistes évoquées, citons: une refonte des procédures afin de mieux documenter police et autorités sur les incidents, une visibilité accrue des agents de police sur toute une série de zones jugées problématiques, le dépôt de plainte systématique pour toute agression, l'installation de caméras de surveillance aux arrêts jugés problématiques, la mise en place d'actions de sensibilisation ou encore l'engagement de personnel supplémentaire.