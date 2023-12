Le tribunal de Lille étudie les conséquences environnementales d'un trafic de déchets

Pollution et "autocombustion": le tribunal de Lille s'est intéressé mardi aux conséquences environnementales du déversement illégal de déchets belges au second jour du procès d'un vaste trafic transfrontalier, alors que des tonnes de détritus jonchent toujours le sol français.

Près de 10.000 tonnes de déchets provenant de Belgique ont été déversés illégalement en France entre 2018 et 2021, soit un préjudice estimé à plus d'1,5 million d'euros pour des communes et des entreprises du nord et de l'est de la France.

Neuf hommes, dont cinq de la même famille, comparaissent jusqu'à vendredi devant la Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS), en charge de la criminalité organisée, une première pour une affaire de trafic de déchets.