Législatives anticipées: un "choix de société" pour Attal, qui en appelle à la gauche sociale-démocrate

Les élections législatives seront un "choix de société" entre les "blocs d'extrême gauche" et "d'extrême droite" et la majorité "progressiste, travailliste, démocrate et républicaine", a plaidé jeudi Gabriel Attal, qui en appelle aux électeurs sociaux-démocrates de gauche contre l'alliance avec LFI.

"On ne va pas passer les 17 jours qui viennent à revenir sur cette décision" d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale, a déclaré le Premier ministre sur France Inter.