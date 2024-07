Législatives: après les dépôts et les désistements, la campagne dans sa ligne droite finale

Il y avait plus de 4.000 candidats avant le premier tour. Ils seront encore un peu plus de 1.100 dimanche. Ils avaient jusqu'à mardi 18h00 pour déposer leur candidature en préfecture pour tenter de rejoindre les 76 députés élus dès dimanche dernier.

Après le dépôt des candidatures mardi et le feuilleton des désistements face au Rassemblement national, il reste trois jours avant la clôture de la campagne officielle pour le second tour des législatives, tandis qu'Emmanuel Macron réunit le Conseil des ministres à l'Élysée.

La gauche a retiré plus de 130 candidats et le camp présidentiel, 82. Le dernier en date, le MoDem Dominique Despras, s'est retiré peu après avoir déposé sa candidature.

Sur France 2 mardi soir, l'ancien président François Hollande, qui affronte le RN et la droite en Corrèze, a salué la "reformation du front républicain". Tout en promettant que la gauche sera "rééquilibrée" à l'issue du scrutin, au détriment des Insoumis. Une gauche qui doit "changer de comportement" pour "apparaître comme la solution, et non comme un barrage".

Du côté de la majorité, Renaissance fait état de 82 désistements, dont 60 issus du parti présidentiel. Distancée dimanche dernier, la coalition présidentielle a salué "l'esprit de responsabilité" du Nouveau Front populaire.

Deux ministres se sont retirés mardi: Dominique Faure en Haute-Garonne et Patricia Mirallès dans l'Hérault.