Législatives: distancé, le camp Macron se tourne vers la gauche mais se divise sur LFI

Nettement distancé au premier tour des législatives, le camp d'Emmanuel Macron a tenté dès dimanche soir de mettre la pression sur la gauche, appelée au "rassemblement" face à la menace du Rassemblement national, mais se divise d'ores et déjà sur le cas de La France insoumise. Selon les premières estimations, le camp présidentiel recueille, en fonction des instituts, entre 20,7% et 22,1%. Les macronistes sont nettement distancés par le RN (33,5-34%) mais aussi par le Nouveau Front populaire (28,1%-29,1%).

Ce score clôt d'ores et déjà un second chapitre de l'ère Macron, après la domination sans partage sur l'Assemblée nationale entre 2017 et 2022 (plus de 32% au premier tour, 350 députés) et le sérieux coup d'arrêt subi en 2022, avec la perte de la majorité absolue, quelques semaines après la réélection du chef de l'Etat. La dissolution surprise prononcée par le président après le revers (14,80%) subi aux européennes n'a donc pas porté ses fruits. Même s'il évite la déroute totale qui était crainte dans les états-majors. Et le président, accusé de toutes parts d'exercer un pouvoir solitaire et vertical depuis son arrivée à l’Élysée, n'en risque pas moins d'être contraint à la cohabitation avec l'extrême droite, une première. Ou, pour l'éviter, à rechercher les voies d'une entente avec la gauche.

Dès 20H00, le chef de l'Etat s'est tourné vers le second tour avec une déclaration écrite appelant, face au RN, à "un large rassemblement clairement démocrate et républicain pour le second tour". Sous-entendu: sans La France insoumise (LFI). "L'extrême droite est aux portes du pouvoir" et "notre objectif est clair: empêcher le Rassemblement national d'avoir une majorité absolue au second tour", a ajouté Gabriel Attal depuis Matignon. Si "plusieurs centaines" de représentants de la majorité seront présents au second tour, le Premier ministre a annoncé le "désistement" des candidats "dont le maintien en troisième position aurait fait élire un député Rassemblement national face à un autre candidat qui défend comme nous les valeurs de la République".