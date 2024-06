Législatives: les sortants en tête en Guyane et en Guadeloupe

Mais deux de ses candidats, Laurent Petit et Rody Tolassy, sont qualifiés pour le second tour dans les 2e et 3e circonscriptions, avec respectivement 17,30% et 25,90% des voix, loin derrière les deux députés sortants du Nouveau Front populaire Christian Baptiste (41,33%) et de Liot Max Mathiasin (36,21%).

Dans la 1ère et la 4e circonscriptions, le second tour opposera deux députés sortants, respectivement Olivier Serva (Liot) et un candidat socialiste investi par le Nouveau Front populaire, Elie Califer, face à une candidate LFI, Chantal Lérus, et une candidate de la majorité présidentielle, Jennifer Linon.

Le taux de participation est en forte hausse avec 33,56% contre 25,31% lors du précédent scrutin en 2022.