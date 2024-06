Législatives: plus d'un million de procurations enregistrées

Plus d'un million de procurations ont été enregistrées depuis le 10 juin afin de voter lors des législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet, soit plus que pour les législatives de 2022, a indiqué vendredi le ministère de l'Intérieur.

Entre le 10 et le 20 juin, soit J-10 avant le 1er tour du scrutin, le ministère dit avoir comptabilisé 1.055.067 procurations établies.