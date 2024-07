Législatives: un second tour historique à l'issue très incertaine

Les Français votent dimanche pour le second tour des législatives anticipées, un scrutin historique dont le Rassemblement national (RN) devrait sortir vainqueur, avec une incertitude toutefois sur la possibilité pour l'extrême droite d'obtenir la majorité absolue à l'Assemblée et de former un gouvernement.

Les électeurs ont placé le RN et ses alliés issus de LR largement en tête dimanche dernier, avec 33,2% des voix, devant l'alliance de gauche Nouveau Front populaire (NFP, 28,0%), et le bloc présidentiel Ensemble (20,0%).