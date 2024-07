Leïla Slimani et la scénariste de "Dix pour cent" ont coécrit la cérémonie d'ouverture

Le 26 juillet, cette cérémonie doit casser les codes en se tenant non pas dans un stade mais sur la Seine et autour des monuments emblématiques de la capitale, racontent la lauréate du Prix Goncourt 2016 et l'historien du Collège de France dans une interview au Monde mardi. Sur les berges et les ponts, quelque 3.000 danseurs et comédiens proposeront 12 tableaux, tandis que les délégations nationales défileront sur des bateaux. Et, petite surprise, la cérémonie se déroulera aussi "dans le ciel", ajoute le directeur artistique Thomas Jolly.

Patrick Boucheron dit s'être inspiré de "la cérémonie imaginée par Jean-Paul Goude pour le bicentenaire de la Révolution française, en 1989", qui a marqué l'histoire du spectacle vivant. "Le défilé déjouait les stéréotypes nationaux et ne craignait pas de prôner le 'métissage planétaire' avec un optimisme que nous avons aujourd'hui perdu", estime-t-il.