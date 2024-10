L'envoi de troupes nord-coréennes en Ukraine serait une évolution dangereuse

"Nous sommes au courant d'informations faisant état que la Corée du Nord a envoyé et se prépare à envoyer des soldats supplémentaires en Ukraine pour combattre aux côtés de la Russie", a déclaré Robert Wood, l'ambassadeur adjoint des Etats-Unis à l'ONU, devant le Conseil de sécurité.

"Si cela est vrai, il s'agit d'une évolution dangereuse et très préoccupante et d'un approfondissement évident des relations militaires entre la Corée du Nord et la Russie", a-t-il dit.