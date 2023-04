Les 19 CPAS de la Région bruxelloise seront en grève mardi

Le front commun syndical revendique un "refinancement structurel, anticipatif et pérenne des 19 CPAS", ainsi qu'une revalorisation salariale des travailleurs et une réduction collective du temps de travail. Les syndicats dénoncent en outre une surcharge de travail liée à diverses crises et un manque d'effectifs dans les différents services.

Des visites régulières en avril et en mai 2023 au sein des conseils communaux de la Région de Bruxelles-Capitale sont également prévues afin de sensibiliser les mandataires politiques. "À ce stade, malgré une attitude bienveillante des mandataires politiques par rapport à nos constats et revendications, aucune mesure concrète et positive n'a été prise", déplorent la CSC, la CGSP et le SLFP.

Par ailleurs, les travailleuses et travailleurs du CPAS de Liège se rassembleront place Saint-Jacques à Liège mardi dès 8h00 en signe de solidarité avec leurs collègues bruxellois, a annoncé lundi la CSC Liège. Le syndicat dénonce également des conditions de travail "épouvantables" au sein des CPAS wallons.