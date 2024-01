Les agriculteurs français entravent l'accès des camions au port de Calais

L'autoroute A16 est également bloquée au niveau des accès aux plateformes transmanche sans perturber à ce stade le trafic dans le tunnel sous la Manche, selon Eurotunnel.

"C'est un ras-le-bol général, ça fait des mois qu'on essaie de le dire à nos politiques, mais il n'y a rien qui bouge, on en a marre", lance parmi les manifestants Julien Duchateau, agriculteur à Marquise (Pas-de-Calais). Il pointe aussi "la paperasse" qui "exaspère tout le monde".

"On fait le taf pour respecter les normes, respecter l'environnement et on nous en rajoute encore de plus en plus. On réduit nos charges pour qu'il nous reste quelque chose pour vivre, mais comme tous les prix se sont envolés, il ne nous reste rien du tout", affirme Romain Boulet, agriculteur.