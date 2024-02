Les agriculteurs français "prêts à repartir à l'action" sans avancées concrètes

"Les agriculteurs n'ont jamais désarmé. Tout le monde a dit: on est prêt à repartir si le travail réalisé n'est pas au niveau des attentes, qui sont très fortes", a déclaré le président de la FNSEA Arnaud Rousseau sur la chaîne TF1, à quelques heures d'une réunion avec le Premier ministre Gabriel Attal.

Après un premier train de mesures annoncées face à la colère paysanne qui s'est traduite par des barrages de tracteurs et de bottes de paille sur les routes et autoroutes de tout le pays, "on veut voir ce qui change dans nos fermes", a-t-il souligné.

Citant en particulier la promesse d'un grand plan pour les éleveurs, le syndicaliste agricole a ajouté que "si d'ici 10 jours il ne devait pas y avoir ce travail de fond, ce changement de logiciel, on serait prêts à repartir à l'action".